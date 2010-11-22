Мэр Бердянска просит Януковича ветировать Налоговый кодекс

Новоизбранный мэр г. Бердянска Запорожской области Алексей БАКАЙ (представитель Партии регионов) после 3-часового митинга местных предпринимателей под стенами горисполкома обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать Налоговый кодекс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе бердянского горисполкома.

«Митинг предпринимателей, протестовавших против подписания Президентом Украины Налогового кодекса, продолжался под стенами Бердянского горисполкома в течение трех часов. По информации организаторов, в митинге приняли участие около тысячи предпринимателей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что А.БАКАЙ пообщался с митингующими и поддержал требования предпринимателей о наложении Президентом "вето" на налоговый кодекс. После завершения митинга А.БАКАЙ направил на имя Президента телеграмму с просьбой "с целью урегулирования социального конфликта рассмотреть возвращение Налогового кодекса Украины в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения согласно ст. 94 Конституции Украины", – сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Протестанты заявили, что их акция будет длиться до ветирования Налогового кодекса Президентом.