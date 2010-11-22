Яценюк предлагает Януковичу встретиться

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК хочет лично встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы донести свою позицию относительно невозможности подписания главой государства закона о Налоговом кодексе.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире радио «Свобода».

«Тот многотысячный митинг на Майдане, который проходит сейчас, – это акция выживания миллионов людей, которые не хотят ничего просить у государства, а хотят самостоятельно зарабатывать для себя и своих семей. Почему малый бизнес должен платить непомерные налоги в то время, как для большого бизнеса оставили возможность выводить деньги в офшоры, не платя государству ничего?» - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что как народный депутат предлагал снять этот Налоговый кодекс с рассмотрения Верховной Рады: «Мое предложение даже не было поставлено на голосование. Поэтому я призвал Президента наложить вето на этот Налоговый кодекс. И сегодня публично обращаюсь к Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой о встрече. Я хочу лично донести до Президента свою позицию, почему на этот дискриминационный кодекс должно быть наложено вето».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если его встреча и акции протеста тысяч людей убедят Президента, что такой Налоговый кодекс не должен вступить в силу, это будет первый реальный диалог власти с оппозицией. “Если же Налоговый кодекс будет подписан, это будет означать, что диалога не будет. И вполне вероятно, что ситуация в Украине будет развиваться не эволюционным, а революционным путем», - сказал лидер партии «Фронт Змін».