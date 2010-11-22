Януковича «поставили перед фактом»: что бы он ни сделал - все равно отставка

Участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве заявляют, что Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА необходимо отправлять в отставку независимо от того, наложит он вето на Налоговый кодекс или нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время выступления одного из участников акции, который сказал: «Независимо от того, наложит ЯНУКОВИЧ вето на Налоговый кодекс или нет, его нужно отправлять в отставку».

На эти слова участники митинга отозвались одобрительными возгласами.

Также организаторы акции напомнили, что в случае неполучения до 18.00 из Администрации Президента ответа на требования, в 19.00 участники митинга отправятся к улице Банковой и начнут «процедуру досрочного прекращения полномочий действующего главы государства».