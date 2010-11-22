Предпринимателей просят набраться терпения - Янукович еще не читал кодекс

Руководитель Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заверяет, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ рассмотрит обращение предпринимателей, которые выступают против вступления в силу нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил в комментарии журналистам сегодня в Брюсселе.

«Обращение пикетирующих в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано в Администрации Президента и будет рассмотрено главой государства», - отметил он.

В то же время С.ЛЕВОЧКИН обратил внимание, что Налоговый кодекс, который был принят 18 ноября, еще не поступил на рассмотрение Президента Украины из Верховной Рады.

«Поэтому на сегодняшний день у Президента нет юридических оснований для принятия своего решения относительно этого закона», - отметил глава АП.

«Мы советуем всем небезразличным к этому вопросу набраться терпения и дать возможность Президенту Украины ознакомиться с окончательным текстом принятого Налогового кодекса для принятия решения», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего пришли к Администрации Президента с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на этот Налоговый кодекс.