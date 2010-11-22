Янукович собирается в Москву
12:48, 22 ноября 2010Политика
1679 0
Медведев пригласил
26 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с рабочим визитом посетит Москву, где состоится четвёртое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, визит состоится по приглашению главы Российского государства.
Заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии пройдет под председательством президентов Украины и РФ В.ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter