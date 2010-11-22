Янукович собирается в Москву

12:48, 22 ноября 2010
Политика
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Медведев пригласил

26 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с рабочим визитом посетит Москву, где состоится четвёртое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, визит состоится по приглашению главы Российского государства.

Заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии пройдет под председательством президентов Украины и РФ В.ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

 

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