Томенко поставил себе сверхзадачу и убежден, что ума хватит

Народный депутат V созыва, член Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО надеется, что в случае проведения досрочных выборов Киевского городского председателя оппозиционные силы выдвинут единого кандидата на должность мэра столицы.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

"Я абсолютно убежден, что хватит у нас ума не допустить тех ошибок, которые были на предыдущей избирательной кампании, и что от всех тех сил, которые сегодня в оппозиции к ЧЕРНОВЕЦКОМУ, будет выдвинут один кандидат”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, этот вопрос должен быть предметом договоренностей.

Н.ТОМЕНКО также не исключил, что в случае достижения договоренности о выдвижении единого кандидата от оппозиции, эта кандидатура не обязательно может быть от БЮТ. “Я занимаю такую позицию (может она и не отвечает партийной линии): если мы договариваемся о едином кандидате, то не обязательно, чтобы этот кандидат был от БЮТ”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что лично его “амбиции касаются того, чтобы Киевом руководили те люди, которые любят Киев, а не которые его уничтожают”. “Это сверхзадача моя, и я готов приложить усилия”, - сказал Н.ТОМЕНКО.