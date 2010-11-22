Мэр Херсона будет получать оклад в тройном размере

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО будет ежемесячно получать две надбавки по 100% от оклада, а также другие надбавки и доплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на решение городского совета Херсона от 19 ноября.

Согласно сообщению, одну 100% надбавку В.САЛЬДО будет получать "за ранг чиновника органов местного самоуправления и выслугу лет, а также как руководитель, который непосредственно занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов, проводит их экспертизу".

Еще 100% от оклада В.САЛЬДО будет получать ежемесячно в качестве премирования.

Кроме того, мэр Херсона будет получать отдельные надбавки как материальную помощь на оздоровление (при получении ежегодного отпуска), и материальную помощь "для решения социально-бытовых вопросов".