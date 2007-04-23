Возле КС собралось более 15 тысяч бело-голубых

Возле здания Конституционного Суда продолжаются митинги сторонников коалиции и оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, сегодня, 23 апреля, возле КС собралось более 15 тыс. сторонников Коалиции национального единства.

В пресс-службе отметили, что люди пришли выразить свою поддержку судьям, которые, «не побоявшись прессинга со стороны оппозиции и силовых структур», продолжают рассмотрение дела о конституционности Указа Президента Украины.

Кроме того, 5 тыс. сторонников коалиции собралось возле Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня КС продолжил рассмотрение дела о законности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий парламента. По словам председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО, на заседании присутствуют 17 из 18 судей. Сегодня суд продолжает опрос постоянного представителя Верховной Рады в КС Анатолия СЕЛИВАНОВА.

Возле здания Конституционного Суда находятся также сторонники