Заседание Украинского Клуба ”Внеочередные парламентские выборы: кто на старте? Финал.”

15-00 - Состоится заседание Украинского Клуба на тему: ”Внеочередные парламентские выборы: кто на старте? Финал.” Организаторы - Киевский институт проблем управления им.Горшенина, общество “Украинский Клуб”, Центр политической рекламы, ОО ”Центр ”Свобода слова”, Всеукраинский творческий союз “Литературный форум” и ОО “Конституционная демократия” (ул. Ярославов вал, 9). Телефон: 80679544444, e-mail: 111k@ukr.net.

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