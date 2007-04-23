Арсений Яценюк выступит перед слушателями Института международных отношений

11-20 - Министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк выступит перед слушателями Института международных отношений КНУ им.Т.Шевченко на тему: “Приоритеты внешней политики Украины на современном этапе” (Институт международных отношений, ул. Мельникова, 36/1, 1-й этаж, Малый зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 238-15-29, 238-18-41 до 18-00 20 апреля.

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