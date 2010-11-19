Результаты выборов в Ровенский облсовет

С депутатским корпусом Ровенского облсовета удалось окончательно определиться лишь на его первой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, камнем преткновения стали результаты выборов в Кузнецовском избирательном округе № 22. Там кандидат от Всеукраинского объединения "Батьківщина" Алла ЧЕРНИЙ набрала на два голоса больше, чем кандидат от Партии регионов Виктор КОВАЛЕВ. Однако последний обжаловал это в судах разных инстанций, которые принимали противоположные постановления.

Таким образом, окончательное решение уже во время сессии пришлось принимать членам областной избирательной комиссии. Они и признали депутатом облсовета именно А.ЧЕРНИЙ.

И только после этого председатель ОИК Иван ДОЛГАНСКИЙ официально объявил результаты выборов и представил новоизбранный состав депутатов.

Во фракцию Партии регионов вошли 27 депутатов. Во фракции "Батьківщина" - 19 народных избранников. По 6 депутатов - во фракциях "Нашей Украины", "Возрождение" и "Всеукраинского патриотического союза". 5 депутатов во фракции "Свобода" и 3 - во "Фронте Змін". Один депутат от "Единого центра" присоединился к фракции "Народной партии", которая теперь насчитывает 8 человек.

Как отметил также председатель ОИК, средний возраст депутатов Ровенского облсовета этой каденции, как и двух предыдущих, - 50 лет. Из 80 народных избранников лишь семь женщины. Почти половина состава уже избиралась в областной совет. А 20 были депутатами облсовета прошлого созыва.