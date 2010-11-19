60% украинцев не верят, что выборы были честными (опрос)

60% украинцев считают, что во время местных выборов имели место нарушения и фальсификации.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса на тему: «Отношения между Украиной и ЕС», проведенного Институтом Горшенина в ноябре.

В частности, 58,4% респондентов считают, что во время местных выборов имели место нарушения и фальсификации. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 36,2%, «скорее да» - 22,2% опрошенных. Полагает, что нарушений и фальсификаций во время местных выборов не было, почти четверть респондентов (23,3%). Из них 12,5% дали ответ «скорее нет» на этот вопрос, 10,8% - «точно нет». Затруднились ответить 18,3% граждан Украины.

43,2% респондентов высказали мнение, что местные выборы в Украине прошли недемократично. Из них ответ «точно недемократично» выбрали 28,0%, «скорее недемократично» - 15,2%. Полагают, что местные выборы, напротив, прошли демократично, 40,3% украинцев. Из них ответ «точно демократично» выбрали 21,3%, «скорее демократично» - 19,0%. Затруднились ответить на данный вопрос 16,5% опрошенных.

42,2% украинцев считают, что за последние восемь месяцев ситуация со свободой слова и демократией в Украине ухудшилась. Из них ответ «скорее ухудшилась» на этот вопрос дали 21,9%, «точно ухудшилась» - 20,3% опрошенных. При этом, каждый пятый респондент (19,0%) полагает, что ситуация в этой сфере за последние восемь месяцев улучшилась. Из них ответ «скорее улучшилась» дали 12,7%, «точно улучшилась» - 6,3% респондентов. Значительная часть граждан Украины (38,8%) затруднилась дать ответ на данный вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Отношения между Украиной и ЕС» с 15 по 18 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.