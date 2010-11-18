Тимошенко отметит День Свободы на Майдане

Всеукраинское объединение "Батькивщина" отметит День Свободы совместно с предпринимателями, которые планируют провести акцию протеста против принятия Налогового кодекса на Майдане Незалежности в Киеве 22 ноября.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила лидера партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО.

"Мы будем 22 ноября с предпринимателями. И это будет борьба за свободу, борьба за демократию и борьба за их жизнь", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, организаторы акции протеста предпринимателей против принятия Налогового кодекса планируют 22 ноября (в день, когда Налоговый кодекс может быть подписан председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и передан на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ) провести на Майдане Незалежности акцию протеста.

Вечером 22 ноября в случае подписания В.ЯНУКОВИЧЕМ этого закона предприниматели планируют провести на улице Банковой собрание первой инициативной группы по проведению референдума о досрочном прекращении полномочий парламента и Президента.

День Свободы был утвержден 19 ноября 2005 года Указом предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Этот день должен отмечаться ежегодно 22 ноября.