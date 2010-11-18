Избран председатель Сумского облсовета
В бюллетенях біла одна фамилия
Председателем Сумского областного совета сегодня избран член Партии регионов Геннадий МИХАЙЛЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на учредительной сессии Сумского облсовета шестого созыва.
В выданные депутатам бюллетени для тайного голосования по выборам председателя облсовета была внесена одна фамилия – заместитель руководителя Сумской облорганизации ПР Г.МИХАЙЛЕНКО.
За кандидатуру Г.МИХАЙЛЕНКО проголосовали 79 из 89 депутатов, получивших бюллетени. Против этой кандидатуры проголосовали 8 депутатов, один воздержался, а еще один депутат не вбросил свой бюллетень в урну для голосования.
Как сообщал УНИАН, Сумской облсовет насчитывает 100 депутатов, из них 51 – представители ПР.