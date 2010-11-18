Окончательное голосование по Налоговому кодексу будет завтра?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК не исключает, что окончательное голосование по проекту Налогового кодекса может состояться завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании парламента он сказал, что Верховная Рада «принимает чрезвычайно серьезный документ, от которого зависит действительно жизнь государства и жизни практически каждого ее гражданина». «Принимаем впервые за 20 лет. Жили без этого мы в условиях независимости по разным законам и разным инструкциям», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Он сказал, что те статьи проекта Кодекса, которые пройдены во втором чтении, еще могут быть изменены, и отметил, что, в соответствии со статьей 131 Регламента ВР, парламент имеет возможность «еще раз уточнить те или другие положения, те или другие статьи, которые мы уже проголосовали, но в отношении которых есть другие подходы, или которые не корректируются с той или другой предыдущей или следующей статьей».

А.МАРТЫНЮК призвал народных депутатов работать над проектом Налогового кодекса «до того момента, пока мы не поставим уже последней точки». «Когда это будет - сегодня ночью или завтра утром - это уже зависит от нас», - сказал он.