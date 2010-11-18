В Центре Разумкова считают, что власть сама себя загнала в тупик

Если на саммите Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе не будет подписан План действий по отмене виз для украинцев, то саммит будет считаться провальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

“Считаю, что если такой документ не будет подписан, то тогда это будет провальный саммит, это будет провал для двух сторон, не только для Украины, но и для ЕС”, - сказал он, добавив, что на сегодняшний день этот вопрос демонстрируется как “достижение номер один”. По мнению эксперта, это преувеличение, и нужно “приглушить” амбициозность таких заявлений.

Он также отметил, что еще несколько месяцев тому назад ни у кого не возникало сомнений, что вопрос о плане действий будет решен на саммите, а сейчас этот вопрос находится под определенной угрозой.

В.ЧАЛЫЙ напомнил, что Украина не получила “дорожную карту”, которая бы автоматически ввела безвизовый режим на краткосрочные поездки для украинских граждан.

По словам В.ЧАЛОГО, саммит Украина-ЕС имеет обычную повестку дня. «Прозвучавшие последние заявления свидетельствуют о том, что не будет амбициозных заявлений, будет прагматичная работа”, - добавил он.

По его словам, на саммите будет обсуждаться текущее состояние взаимодействия Украины и Европейского Союза, протокол к соглашению, в котором речь пойдет о секторном взаимодействии.

В.ЧАЛЫЙ также считает, что власть, в частности, те, кто отвечает за европейскую интеграцию Украины, сделали очень много ошибок по информационному сопровождению подготовки саммита. “Речь идет об информационной работе, когда власть загнала сама себя в тупик. Не нужно было делать громкие заявления, завышенные ожидания, нужно было просто работать и по результатам отчитываться о прогрессе отношений”, - считает эксперт.

Как сказал В.ЧАЛЫЙ, его удивляют заявления о том, что оппозиция препятствует успеху власти на саммите. “Я не помню с 2002 года, что власти мешает продвигаться к ЕС и готовить саммит оппозиция или что отдельный депутат Европарламента якобы срывает саммит. Насколько у нас мощные основы взаимоотношений, если один депутат Европарламента может сорвать саммит?”, - спросил он.

По мнению эксперта, нужно не искать виновных, а предпринимать конкретные прагматичные шаги и объединять усилия власти, оппозиции, гражданского общества, бизнеса и партнеров на Западе.