В КГГА - только одна заявка на празднование годовщины Майдана

На сегодняшний день в Киеве отметить шестую годовщину Помаранчевой революции и День Свободы пока выразила желание лишь одна общественная организация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление КГГА по вопросам внутренней политики, на утро 18 ноября поступила лишь одна заявка на проведение общественных мероприятий 22 ноября.

Так, киевская городская общественная организация “Народна варта” планирует в этот день провести собрание граждан на Крещатике возле Главпочтамта. В заявке значится участие 10 человек. В рамках мероприятия будет озвучено “Патриотическое слово к народу “Мы выходили на Майдан не за конкретную личность, а за правду, которая может быть на любой стороне”, а также будут звучать патриотические революционные песни. В то же время в заявке не сказано об использовании звукоусилительной аппаратуры и обустройстве сценических конструкций. Акция будет проходить с 10.00 до 23.00.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2005 года тогдашний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о Дне Свободы, который должен отмечаться ежегодно 22 ноября.