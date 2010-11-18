Зарубинский предлагает оппозиции сложить мандаты

Первый заместитель председателя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ предлагает представителям оппозиции сложить депутатские мандаты и «заниматься клоунадой» за пределами Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента после того, как прозвучали заявления от представителей оппозиции относительно неприемлемости проекта Налогового кодекса.

О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал: «Все, что касается воздушных шариков, копеек и так далее, то кто не хочет работать, тот может сдать свои мандаты народных депутатов и заниматься клоунадой за пределами сессионного зала».