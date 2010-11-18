Ефремов предлагает оппозиции бросить ведра и сесть работать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ призвал оппозицию «не заниматься самопиаром».

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По его словам, оппозиция хочет «внести дальнейшую неразбериху в нашем государстве».

А.ЕФРЕМОВ призвал «коллег по парламенту не заниматься самопиаром, а сесть и скрупулезно работать над серьезнейшим документом, от принятия которого зависит судьба многих людей в нашем государстве».

По его словам, в этом деле «ваша (представителях оппозиции) лепта в разработку данного документа (Налогового кодекса) может быть значительно более весомой, чем носить ведра по залу и бросаться документами». «На это много ума не надо», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Он призвал представителей оппозиции работать над поправками к проекту Налогового кодекса, поскольку «здесь нужно думать головой».