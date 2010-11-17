На Мадагаскаре - военный переворот

На Мадагаскаре произошел военный переворот при участии полковника Чарльза АНДРИАНАСОАВИНЫ (Charles Andrianasoavina), сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

Ч.АНДРИАНАСОАВИНА объявил, что власть в стране принадлежит теперь не президенту Андри РАЖУЕЛИНЕ, а ему и группе высокопоставленных военных. Местонахождение А.РАЖУЕЛИНЫ остается неизвестным.

Переворот произошел в день референдума по вопросу изменения Конституции Мадагаскара, о бойкоте которого объявили все оппозиционные партии в стране. Поправки позволили бы А.РАЖУЕЛИНЕ оставаться у власти бессрочно.

AFP отмечает, что люди, несмотря на переворот, продолжают голосовать, так как многие из жителей страны не знают о захвате власти. Местные средства массовой информации о перевороте не сообщают.

Организаторы переворота призвали народ Мадагаскара к спокойствию и заявили, что работа всех государственных институтов приостанавливается. Руководить страной будет национальный комитет, его состав еще не объявлен. Ч.АНДРИАНАСОАВИНА отметил, что военная хунта собирается освободить всех политических заключенных.

Президент А.РАЖУЕЛИНА пришел к власти на Мадагаскаре весной 2009 года в результате государственного переворота. Среди поддерживавших его военных был и Ч.АНДРИАНАСОАВИНА. Причиной переворота тогда стало желание предыдущего лидера страны установить диктатуру.