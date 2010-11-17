Попов настаивает, что он законный глава КГГА

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ настаивает, что в действующем законодательстве Украины четко разделены и прописаны полномочия главы КГГА и Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня во время пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос, каким он видит разделение полномочий с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, глава КГГА ответил: «Мне не нужно думать, в том плане, что это выписано в законодательстве. Есть полномочия, которые сегодня четко определены за городским председателем, есть полномочия, которые четко определены за главой Киевской городской госадминистрации. Потому я не буду читать лекцию. Нужно взять закон и посмотреть».

По просьбе журналистов назвать хотя бы некоторые полномочия, которые закреплены за Киевским городским председателем, А.ПОПОВ отметил, что это участие в разработке и формировании бюджета Киева, который является главным финансово-экономическим документом в жизни города; ответственность городского председателя за работу горсовета. Он продолжил, что есть и другие важные полномочия, узнать о которых можно из законодательства.

А.ПОПОВ к этому добавил, что сам будет пользоваться и руководствоваться требованиями законодательства в своей деятельности и будет всех заставлять это делать. «Потому что это тоже одна из проблем, которую очень нужно завершить решать в плане наведение порядка в городе», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщалось, 15 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 1037/2010, которым уволил с должности председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Другим указом - № 1038/2010 - глава государства назначил на эту должность первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА. Таким образом, впервые за 17 лет должность председателя КГГА занял не избранный на выборах мэр Киева.

В то же время в 2003 году Конституционный Суд определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять лишь лицо, избранное Киевским городским председателем».

7 сентября 2010 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предоставила территориальной общине города Киева и Киевского городского совета право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов.

Согласно этому закону, исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, что является особенностью осуществления исполнительной власти в городе Киеве. Председатель Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, отмечено в законе.