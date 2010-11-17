Комитет защиты Украины призывает оппозицию стать выше самолюбия

Народный комитет защиты Украины призывает национально-демократические силы объединиться с целью формирования единого общего списка кандидатов на будущих выборах в Верховную Раду.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении НКЗУ.

Как отмечают авторы заявления, “местные выборы, которые состоялись 31 октября, были сфальсифицированы разнообразными способами: еще на этапе принятия избирательного законодательства, во время пересчета голосов, а также в процессе предвыборной кампании методом запугивания кандидатов-мажоритарщиков, насильственным втягиванием их в членство Партии регионов”.

“Выборы были спроецированы на победу Партии регионов самим избирательным антидемократическим законом, по которому блоки партий, следовательно, определенные политические объединения, не имели права принимать участия в кампании”, - отмечается в заявлении.

По убеждению НКЗУ, режим Виктора ЯНУКОВИЧА больше всего боится объединенной оппозиции, поэтому, с одной стороны, запрещает уже объединенным политическим силам идти на выборы, а с другой – разрешает партиям, которые не имели еще соответствующего стажа, принимать участие в выборах. “Власть все сделала для того, чтобы оппозиционных партий на выборах было больше всего, предусматривая, что борьба между ними будет работать на ее победу”, - говорится в заявлении.

Народный комитет защиты Украины убежден, что победа Партии регионов “добыта с помощью подкупа, запугивания и нечестного подсчета голосов, то есть, с помощью тех же технологий, что действовали в президентской избирательной кампании”.

“Режим также рассчитывал на борьбу между оппозиционными партиями, и не ошибся. На многих участках выявлено постыдное поведение оппозиционных партий, которые договаривались поддерживать одного кандидата, но на одно и то же место все равно выдвигали двух и более претендентов и вместе проигрывали”, - констатируют авторы заявления.

Между тем, подчеркивается в заявлении НКЗУ, второе место, которое на выборах заняла партия «Батьківщина», невзирая на то, что более 4 млн. избирателей (это жители Киевской, Львовской областей и ряда районов и городов Кировоградской, Луганской, Тернопольской областей) не были допущены к голосованию за «Батьківщину», говорит, что организация, которую возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО, одержала моральную победу.

Вместе с тем, Комитет считает, что национально-демократические силы будут проигрывать до тех пор, пока не объединят свои усилия.

Как отмечается в заявлении, Народный комитет защиты Украины перед местными выборами обращался к лидерам оппозиционных партий с призывом объединиться, сформировать единую антирежимную политическую силу.

“Такая сила могла быть создана разными способами, самым мудрым из которых было бы объединение, если не всех, то, в первую очередь, самых сильных, самых многочисленных, самых опытных, самых перспективных политических партий. Такое объединение не означает слияния организаций, а только общий единый список кандидатов в депутаты. Однако объединение не состоялось”, - отмечают в НКЗУ.

По словам авторов заявления, “тяжело смириться с мыслью, что лидеры оппозиционных партий не способны понять, что приход к власти сил, ориентированных на постепенное подчинение Украины «братской России», сам собой формирует самую главную идею современной политической борьбы украинцев. Это борьба против новой власти, которая строит Украину без украинского языка, без украинцев, без нашей национально-освободительной истории, без общечеловеческих цивилизационных ценностей, без демократии. А, значит, борьба между демократическими, оппозиционными силами является ни чем иным, как только службой режиму Партии регионов”.

Однако, отмечается в заявлении, невзирая на то, что немногие могут поверить в реальность формирования “Батьківщиною”, “Фронтом Змін”, “Свободой”, Народным рухом Украины и другими политическими силами демократического лагеря единого общего списка кандидатов на будущих выборах в Верховную Раду, НКЗУ призывает национально-демократические силы объединиться.

“Тем, кто получил больше всего голосов на местных выборах, стоит задуматься над своей ответственностью за будущее нашего государства и нашего народа. Мы призываем моральных победителей на местных выборах объединиться, стать выше самолюбия, которое на протяжении веков разъединяло гетманов и вождей национально-освободительных движений”, - подчеркивается в заявлении, подписанном координатором Народного комитета защиты Украины Дмитрием ПАВЛЫЧКО.