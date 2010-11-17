Зажги свечу памяти жертвам Голодомора

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В субботу, 27 ноября, вся Украина и весь мир отдают дань памяти миллионов жертв Голодомора 1932—1933 годов.

14:30 — ПРИДИ В КИЕВЕ К СТАНЦИИ МЕТРО «АРСЕНАЛЬНАЯ». Начало шествия к Национальному мемориалу Голодомора (ул. И. Мазепы, 15а).

16:00 — ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ за миллионами убитых украинцев на своем окне.

В День памяти жертв Голодомора вспомним миллионы украинцев, которые погибли в страшных муках от устроенного коммунистическим режимом геноцида.

Это было не просто массовое убийство. Кремль ставил целью уничтожить украинскую идентичность, наше стремление к воле, стереть генетическую память народа.

Сегодня те, кто хочет, чтобы украинцы забыли о геноциде, продолжают преступление. Они знают: народ, который потерял память, не имеет будущего.

Но мы не забыли. МЫ ПОМНИМ!