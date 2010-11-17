Кого украинцы считают главным оппонентом власти (опрос)

42,3% украинских граждан считают Юлию ТИМОШЕНКО главным оппонентом власти.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики 2–8 ноября 2010 года.

По мнению относительного большинства граждан (42,3%), Ю.ТИМОШЕНКО среди оппозиционных лидеров является главным оппонентом власти. Также 18,6% опрошенных главным оппонентом власти на сегодняшний день считают Арсения ЯЦЕНЮКА, 5,8% - Олега ТЯГНИБОКА, 3% - Наталию ВИТРЕНКО, Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО – по 1,4%, Вячеслава КИРИЛЕНКО – 0,3%, других политиков – 5,4%. Не смогли определиться 21,8% респондентов.

Больше всего граждан, которые считают Ю.ТИМОШЕНКО главным оппонентом власти, в южном (47,6%), центральном (44,1%) и восточном (41,2%) регионах, меньше всего – в западном регионе (34,6%).

*** Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.

Применялось такое распределение административно-территориальных единиц по регионам:

Западный регион - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Центральный регион - Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области, г. Киев.

Южный регион - АР Крым, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области.

Восточный регион - Донецкая, Луганская, Харьковская области.