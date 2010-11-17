В Киеве - Академический ансамбль народного танца им. Моисеева

23 и 24 ноября в Национальном дворце “Украина” в Киеве выступит уникальный и знаменитый на весь мир Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. Ансамбль Моисеева начнет свой всеукраинский тур в Киеве программой «Танцы народов мира».

Концерты пройдут, помимо Киева, в Одессе (26-27 ноября), Запорожье (29 ноября), Днепропетровске (1-2 декабря), Донецке (4-5 декабря) и Харькове (7 декабря).

Это будет первый большой тур в Украине после более чем 40-летнего перерыва.

Они первыми и единственными из профессиональных ансамблей народного танца выступали на сцене парижской Grand Opera и миланского театра La Scala. На концертах Игоря Моисеева в Париже эмигранты плакали… Ему целовала руки сама Марлен Дитрих…

В Киев Игорь Моисеев вместе со своим коллективом последний раз приезжал в 1999 г. после 30-летнего (!) перерыва на Дни культуры Российской Федерации в Украине, оттанцевав всего одно отделение. Тогда хореограф произнес такие слова: «Здесь легче дышится. Я приехал домой! В Киеве родился, в детстве часто гостил у теток в Полтаве. Переехать в Москву семью заставила начавшаяся Первая мировая война. Как похорошел Киев! Наша разлука была долгой - почти тридцать лет! Почему? Трудно сказать, не звали выступать наш коллектив. Зато нынче я счастлив!». В этот приезд Моисееву был также вручен украинский орден «За заслуги» III степени.

Наконец, спустя 11 лет, ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева у нас с полноценными всеукраинскими гастролями. Вместе с ансамблем прибудет фура с костюмами, запакованными в 45 кофров. Одновременно на сцене Дворца «Украина» будут танцевать 80 артистов. Самый массовый танец - украинский «Гопак» - для исполнения которого, артистам понадобится 40 комплектов украинских костюмов.

Артисты станцуют: русский, калмыцкий, татарский, молдавский, греческий, украинский, цыганский, венесуэльский, аргентинский, нанайский танцы, арагонскую хоту, знаменитое «Яблочко» и кадриль…

Начало концертов – в 19.00.