Запорожский избирком отказал в регистрации новоизбранному мэру

Запорожский избирком 16 ноября отказал в регистрации в качестве мэра Запорожья новоизбранному городскому председателю Александру СИНУ.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском горизбиркоме.

Также было отказано в регистрации депутатом горсовета экс-мэру Запорожья Евгению КАРТАШОВУ, избранному депутатом от КПУ.

"Действительно, во вторник, 16 ноября, Александр СИН и Евгений КАРТАШОВ подали документы для регистрации: А.СИН - в качестве мэра Запорожья, Е.КАРТАШОВ - в качестве депутата Запорожского горсовета. И, действительно, в день подачи документов оба они, как и ряд других избранных депутатов, зарегистрированы не были: Евгений КАРТАШОВ - в связи с тем, что не предоставил необходимые документы в полном объеме, а Александр СИН - в связи с тем, что на проведение всех необходимых для регистрации действий во вторник комиссии просто не хватало времени", - сообщил член горизбиркома Владимир ГОЛИЩЕВ.

При этом В.ГОЛИЩЕВ отметил, что данные действия, "безусловно, находятся в рамках правового поля, так как согласно законодательству, на регистрацию предусмотрено 5 дней с момента подачи документов".

Как сообщал УНИАН, согласно официально объявленным в установленном порядке результатам выборов 31 октября, мэром Запорожья, не смотря на все усилия Партии регионов по обеспечению поста Запорожского городского председателя за представителем ПР Владимиром КАЛЬЦЕВЫМ, был избран кандидат от "Батькивщины" А.СИН.

При этом в целом и Запорожье, и Запорожская область проголосовали за Партию регионов: ПР получила большинство как Запорожском городском, так и в Запорожском областном совете