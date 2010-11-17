Литвин закрыл дверь перед носом Тимошенко?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сорвал встречу лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и народных депутатов с представителями малого и среднего бизнеса, протестующих против принятия Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Такая встреча должна была начаться в 12.00, однако в это время по указанию В.ЛИТВИНА был закрыт зал заседаний фракции БЮТ и проведение встречи было сорвано, подчеркивается в сообщении.

Учитывая эти обстоятельства, встреча перенесена на четверг, 18 ноября, на 12.00 в конференц-зал как совместное заседание оппозиционного правительства с активом малого предпринимательства, пикетирующего Верховную Раду. В повестке дня - вопросы координации усилий по противодействию принятию, подписанию и вступлению в силу Налогового кодекса, который уничтожил бы малый бизнес и средний класс.

“Фракция БЮТ проведет такое заседание вопреки противодействию власти. Если ЛИТВИН и завтра лишит народных депутатов помещения для работы, заседание оппозиционного правительства состоится на площади возле Верховной Рады”, - отмечается в сообщении.