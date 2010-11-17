Главы МИД Польши и Швеции сегодня встретятся с Януковичем

Министры иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ и Швеции Карл БИЛЬДТ во время сегодняшнего визита в Украину проведут встречу с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в пресс-службе польского МИД.

Представитель министерства отметил, что программа визита не предусматривает встреч с представителями оппозиционных партий.

Он сообщил, что по итогам визита возможна короткая пресс-конференция.

„Вероятно, состоится короткий брифинг, хотя этот вопрос вчера еще был предметом договоренностей”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным польского МИД, главной темой визита министров иностранных дел Польши и Швеции в Украину 17 ноября является подготовка саммита Украина-Евросоюз 22 ноября.

По неофициальной информации, министры посетят Украину по приглашению украинского Президента.