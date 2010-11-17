Азаров уволил чиновника, который купил Лексус

Генеральный директор ГП «Днепрстандартметрология», главный инспектор области по государственному надзору за качеством товаров и услуг Александр ТУРЧИН освобожден от должности, поскольку он нарушил прямой запрет правительства и приобрел за внебюджетные средства дорогой автомобиль «Lexus».

Об этом сегодня сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, этот чиновник освобожден от должности приказом Госпотребстандарта. «Подчеркиваю, такая реакция правительства будет во всех случаях, когда чиновники попробуют тратить дорогие народные средства на свои прихоти, а не на необходимые нужды для развития», - сказал премьер-министр.

По его словам, автомобиль будет возвращен продавцу, а средства зачислены в бюджет.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября на заседании Кабмина премьер-министр Н.АЗАРОВ поручил председателю Госказначейства Сергею ХАРЧЕНКО проверить законность приобретения Днепропетровским региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации автомобиля Lexus.

«Вы помните, что я запретил покупать дорогие служебные автомобили и прочее. И вот из прессы узнаю, что Днепропетровский региональный центр стандартизации и метрологии приобрел дорогой Lexus», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, если этот факт подтвердится, то он требует от председателя Госказначейства немедленно разобраться, каким образом служебным лицам центра удалось обойти категорический запрет финансировать такие покупки.

«И сделать организационные выводы. Безусловно, пресечь саму возможность таких случаев в будущем. Автомобиль, безусловно, забрать, руководителя центра уволить, председателя Госстандарта предупредить за неудовлетворительную организацию выполнения решений правительства. Я подчеркиваю, что мы не будем либеральничать там, где речь идет о государственной дисциплине и финансовой дисциплине», - отметил премьер.