Тигипко - о предпринимателях под ВР: многие не знают, о чем идет речь

10:36, 17 ноября 2010
Политика
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Комментарий по поводу принятия кодекса

Не все предложения протестующих против Налогового кодекса можно учесть при его принятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы перед этим встречались с комитетом (протестующих – УНИАН). Есть предложения, на которые мы обращаем внимание, а есть такие, которые восприняты не будут, я думаю», - сказал С.ТИГИПКО. Он не сказал, какие именно предложения нельзя учесть при принятии Налогового кодекса. При этом С.ТИГИПКО отметил, что сейчас идет сложный процесс принятия Налогового кодекса. Вице-премьер отметил, что сложность процесса заключается в том, что парламенту нужно рассмотреть почти 5 тысяч поправок к кодексу. «Сложный, потому что вносятся поправки, которые не обсуждались на заседании комиссии, сложный, потому что нам нужно все эти поправки пересмотреть и сейчас мы этим занимаемся. Что касается митингующих, то спокойно нужно смотреть на это. Есть позиции, которые нужно учитывать, а есть ошибки, которые были в свое время сделаны, и их нужно исправлять», - отметил С.ТИГИПКО. При этом он подчеркнул, что в этом процессе нужен конструктивный разговор, потому что многие люди, которые принимают участие в акции протеста против принятия Налогового кодекса, «вообще не знают, о чем идет разговор».

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