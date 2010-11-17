Политолог: "донецкие" придумали сами себе проблему

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что с разделением должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации партия власти создает почву для возникновения в будущем политических проблем в Киеве.

Такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН, оценивая указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Александра ПОПОВА председателем Киевской горгосадминистрации.

"Это не правовая, а политическая коллизия. ЧЕРНОВЕЦКИЙ - слабый мэр, а его команда молодых специалистов-профессионалов оказалось достаточно коррумпированной. Но столица не может жить по законам военного времени. Здесь ни царь, ни Президент, ни премьер-министр, ни Верховная Рада руководителя не назначают. Руководителя столицы всегда избирают жители столицы. Это уже многовековая традиция, в том числе и в Африке. Поэтому для Партии регионов через некоторое время встанет вопрос - как добиться уважения и любви киевлян к новоназначенному без их разрешения главе госадминистрации", - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Политолог также не исключил, что для легитимизации А.ПОПОВА партия власти через некоторое время может пойти на досрочные выборы. "...Потому что через несколько месяцев до них дойдет, что не надо было разводить эти две должности, а нужно либо одну сократить, либо сохранить совмещение, что обеспечивало некое влияние центральной власти на киевскую власть, но вместе с тем, киевская власть была легитимна всенародным избранием", - пояснил он.

"Сегодняшний указ - это еще одна проблема, которую "донецкие" придумали сами себе с городом Киевом. Этого не нужно было делать. Ведь он и так возглавлял власть, он и так обладал всей полнотой власти. Команда молодых топ-менеджеров ЧЕРНОВЕЦКОГО как на работу ходит в прокуратуру, поэтому он и так правил Киевом, но при этом сохранялась видимость публичной власти в лице ЧЕРНОВЕЦКОГО. А теперь, когда эти две должности разделены - мэра и главы КГГА, возникает вопрос: кого представляет ПОПОВ - только Президента или всех киевлян? Ему все равно придется проходить процедуру выборов, если он собирается оставаться. Но после выборов опять же возникнет вопрос - зачем нужно было разделять эти должности?" - считает В.НЕБОЖЕНКО.

Он подчеркнул, что избрание мэров столиц является традицией в большинстве стран мира. "Назначение в столице - это очень плохой признак, это говорит об авторитарности страны. Если будут приняты изменения в закон о столице, где Киев будет лишен избранного мэра, а маленький районный город будет избирать своего мэра, как и Харьков, Одесса, Донецк, а в Киеве будет назначаться генерал-губернатор, то мы породим еще более сложную проблему", - уверен он.