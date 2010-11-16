Азаров: Черновецкий остается мэром Киева

Экс-председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после назначения на эту должность Александра ПОПОВА остается избранным киевлянами мэром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, представляя А.ПОПОВА депутатам Киевского городского совета и сотрудникам городской администрации в должности главы КГГА.

Сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не присутствовал на этой церемонии, однако в зале Киевсовета был бывший мэр и председатель КГГА Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Его (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН), к сожалению, здесь нет. Ему можно было целый ряд добрых слов сказать, как это положено. Но он никуда, как вы понимаете, из Киева не уходит. Он остается избранным киевлянами мэром», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет выполнять свои функции «в меру своих сил и возможностей».

По мнению Н.АЗАРОВА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на своем посту будет способствовать решению проблем, стоящих перед киевлянами.