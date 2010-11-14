В Украине - день повторных выборов

В Украине сегодня, 14 ноября, состоятся повторные выборы в 797 местных советов.

Как сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ, «на сегодняшний день в Центральной избирательной комиссии данные о назначении повторных выборов в 266 административно-территориальных единицах, и повторное голосование, в частности, назначено было на 7 ноября в 111 случаях, и в 797 – на 14 ноября”.

По ее словам, повторное голосование в основном касается формирования районных советов в случаях, когда территориальные избирательные комиссии не смогли признать победителей в одномандатных мажоритарных округах.