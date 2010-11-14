Луценко подозревает, что «паковать» его будут серьезно

Экс-министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО с иронией воспринимает все обвинения в свой адрес.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на ТРК «Украина».

«Когда мне сейчас рассказали фабулу того, в чем меня обвиняют, моя первая реакция ироническая. Если это инкриминируют министру, который 4 года подписывал тысячи бумаг, то это, по-видимому, не самое плохое в жизни», - сказал он. В то же время, добавил Ю.ЛУЦЕНКО, как бы то ни было, но ему инкриминируют достаточно серьезную статью. "Паковать будут серьезно, потому что нужно запаковать", - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО назвал вполне понятной ситуацию, что "когда криминалитет пришел к власти, то министр, который с ними не договаривался, должен сесть". "Для меня здесь нет сомнений. Но из того, что я услышал сейчас, означает, что паковать будут, не обращая внимания на правду", - добавил он.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, предыдущие подобные дела о каких-то нарушениях заканчивались отменой незаконных решений. "Но здесь интересуют не звездочки, не средства, их интересует ЛУЦЕНКО, и в этом смысл того, что сейчас происходит", - добавил он.

По его словам, ему неприятно узнавать определенные вещи о своем водителе, но при приеме на работу в каждом министерстве или ведомстве должна проводиться проверка человека. "Если бы я был виноват, кадровик должен был бы написать это. И если бы я после этого поставил подпись, то тогда я был бы виноват", - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что этот вопрос вокруг его водителя возник потому, что он не молчит. "И я гарантирую, что молчать не буду. То, что в стране возобновляется криминалитет, - это факт. И каждый из вас это, к сожалению, почувствует... Я молчать не буду, даже если меня упакуют", - добавил он.