Балога сегодня сажал сакуру

Сегодня в Ужгороде новоназначенный министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА вместе с председателем Закарпатской облгосадминистрации Александром ЛЕДИДОЙ сажали сакуры.

Как передает корреспондент УНИАН, им помогали мэр Ужгорода Владимир ПОГОРЕЛОВ, депутаты Ужгородского городского и Закарпатского областного советов.

За благотворительные средства были закуплены 60 саженцев сакур. Их высадили вдоль нового проспекта Легоцкого в Ужгороде.

Такая акция, по словам В.БАЛОГИ, положит начало озеленению всей области.

По словам А.ЛЕДИДЫ, эта акция доказала, что выборы закончились и что во время этих выборов в Закарпатье врагов не было (А.ЛЕДИДА возглавляет облорганизацию Патии регионов - УНИАН).

«Во время этих выборов были исключительно оппоненты на должности в местных органах власти. Наш многонациональный край нуждается в перестройке. И когда есть консолидация между городским председателем, областной властью, руководителями районов, то есть правильное виденье развития нашего края», - уточнил председатель Закарпатской ОГА.