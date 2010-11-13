Табачник отказался извиняться перед жителями Галичины

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что не намерен приносить извинения жителям Галичины за свою статью в одном из изданий об отличии галичан от украинцев.

Об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

На предложение одного из журналистов принести извинения жителям Галичины в связи с высказываниями о том, что галичане не имеют ничего общего с остальным народом Украины, Д.ТАБАЧНИК ответил: "Нет, не сделаю. Потому что я считаю, что каждый человек имеет право отставать свои мысли и позиции. И когда мы говорим об отличиях лингвистических, о разных ментальных взглядах, то тогда нам нужно заставить извиниться Ивана Франко, который писал еще более резко, Ивана Нечуй-Левицкого, Павла Скоропадского и многих других".

Как известно, в опубликованной в сентябре статье «Духовная капитуляция националистов» в еженедельнике «2000» Д.ТАБАЧНИК, в частности, написал: «Беда в том, что отечественные «свободные СМИ», заходившиеся в истерике, когда я вслед за И.Нечуй-Левицким, И.Франко и П.Скоропадским просто констатировал наличие огромных лингвистических, конфессиональных, исторических и других различий между галичанами и жителями Великой Украины, значительно серьезнее отличающих их друг от друга, чем отличаются баварцы от прусаков, сибиряки от петербуржцев, каталонцы от кастильцев, совершенно не заметили, что их «светочи духа» и политические лидеры в куда более жесткой, я бы даже сказал, совершенно неполиткорректной форме не просто заявили о наличии в государстве Украина двух разных украинских народов, но и позволили себе определить, какой из этих народов «правильный», а какой должен быть исправлен либо подвергнуться этнической чистке. На худой конец, опасаясь, что в ходе чистки могут быть вычищены они сами (ввиду того что находятся в «блестящем» численном меньшинстве), «инженеры человеческих душ» из Ивано-Франковска предлагают отделить от Украины регионы, где компактно проживает их «правильный» народ, и уже там строить «национальное государство» со всеми прелестями апартеида и этнических чисток».