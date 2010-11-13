Ющенко готов повторно сдать кровь для расследования, но...

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов повторно сдать кровь для проведения анализов в рамках расследования дела о его отравлении.

Об этом заявила его адвокат Анна ВРОНСКАЯ в интервью газете «Україна молода».

«Виктор ЮЩЕНКО готов в дальнейшем сотрудничать со следствием, готов опять сдать кровь. Но здесь есть определенные юридические тонкости: ГПУ настаивает на проведении повторной экспертизы. Это значит, что будут исследоваться вопросы, поставленные перед следствием и экспертами пять лет тому назад, но экспертизу уже будут проводить новые эксперты. И непонятно, как старые вопросы будут согласовывать с новыми образцами крови. Ведь прошло время, уровень диоксина в крови изменился», - сказала она.

По словам адвоката, В.ЮЩЕНКО настаивает на проведении новой экспертизы. Кроме того, А.ВРОНСКАЯ озвучила пожелание В.ЮЩЕНКО проводить экспертизу в зарубежных лабораториях.

«…Позиция Виктора ЮЩЕНКО заключается в том, что должна быть проведена именно новая экспертиза и новые вопросы должны быть поставлены экспертам с учетом времени. А не повторная экспертиза с вопросами прошлых лет, ответ на которые уже давно дали весомые авторитетные иностранные ученые и некоторые из них даже сделали научные открытия», - отметила адвокат.

В то же время она подчеркнула, что в данный момент «не найдено понимание со следователем и новым руководством следственного отдела Генпрокуратуры».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

Напомним, в начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме находится диоксин. Его основным конкурентом тогда был нынешний президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого зампреда СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году генпрокуратура неоднократно отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.