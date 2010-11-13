Советник министра МВД подрался с нардепом

Народный депутат от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК и главный советник министра внутренних дел Константин СТОГНИЙ подрались после ток-шоу «Шустер live» в пятницу вечером.

Как сообщает сайт “Народной самообороны”, по окончании эфира программы, в которой оба участника инцидента – Ю.ГРЫМЧАК и К.СТОГНИЙ - принимали участие, завязалась словесная перепалка. Разговор касался многочисленных депутатских запросов относительно незаконного присвоения последних трех милицейских званий К.СТОГНИЮ, в частности, звание полковника милиции.

“К.СТОГНІЙ утверждал, что звание полковника он получил за то, что спас жизнь женщины из пылающей машины. Однако документы, которые имеет на руках народный депутат Ю.ГРЫМЧАК, четко свидетельствуют о том факте, что за описанный К.СТОГНИЕМ случай он получил лишь звание майора милиции. Поэтому в разговоре народный депутат просил ответить, за какие заслуги он получал дальнейшие повышения. В возбужденном состоянии К.СТОГНИЙ с кулаками набросился на Ю.ГРЫМЧАКА. Депутат, защищаясь, был вынужден оттолкнуть К.СТОГНИЯ от себя. Советник министра упал на машину постороннего человека, которая стояла рядом”, говорится в сообщении.

“Полковник милиции К.СТОГНИЙ, быстро оставляя место события, обратился к народному депутату Ю.ГРЫМЧАКУ со словами прямой угрозы: “А вот теперь остерегайся и оглядывайся!”, сообщает “Народная самооборона”.