Украина и Россия прекратят ночные проверки поезда "Киев-Москва"
Ожидается одобрение президентов
Украина и РФ планируют отказаться от ночных пограничных проверок скорого поезда "Киев-Москва". Об этом сообщили РосБизнесКонсалтингу в Госпогранслужбе Украины.
Речь идет о скорых поездах "Столичный экспресс" - №1 (из Москвы) и №2 (из Киева), которые проходят погранично-таможенный контроль на украинско-российской границе дважды.
Планируется проводить проверку перед отправлением на железнодорожных вокзалах Киева и Москвы. До конечной станции поезда будут следовать без остановок на границе.
Ожидается, что новый порядок контроля начнет действовать с декабря 2010 г.
19 ноября пограничные ведомства двух стран планируют провести соответствующую встречу. Не исключено, что окончательное одобрение предложениям пограничников дадут президенты России и Украины на переговорах 26 ноября.