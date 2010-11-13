Украина и Россия прекратят ночные проверки поезда "Киев-Москва"

Украина и РФ планируют отказаться от ночных пограничных проверок скорого поезда "Киев-Москва". Об этом сообщили РосБизнесКонсалтингу в Госпогранслужбе Украины.

Речь идет о скорых поездах "Столичный экспресс" - №1 (из Москвы) и №2 (из Киева), которые проходят погранично-таможенный контроль на украинско-российской границе дважды.

Планируется проводить проверку перед отправлением на железнодорожных вокзалах Киева и Москвы. До конечной станции поезда будут следовать без остановок на границе.

Ожидается, что новый порядок контроля начнет действовать с декабря 2010 г.

19 ноября пограничные ведомства двух стран планируют провести соответствующую встречу. Не исключено, что окончательное одобрение предложениям пограничников дадут президенты России и Украины на переговорах 26 ноября.