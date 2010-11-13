Создана комиссия по перезахоронению Бандеры в Украину

В Ивано-Франковске из представителей местной интеллигенции создана комиссия по перезахоронению праха Степана Бандеры на Прикарпатье, сообщает Радио Свобода.

Возглавляет ее профессор истории Роман Петрив. По его словам, такую идею он вынашивал уже несколько месяцев, потому что считает, что «герои Украины должны лежать в родной земле», и надеется на широкую поддержку в мире, везде, где только есть украинцы».

Было несколько предложений о месте перезахоронения – село Старый Угрынив, где родился лидер ОУН и где работает историко-мемориальный музей, города Калуш или Ивано-Франковск.

На первом заседании комиссии решили делать большой пантеон, поэтому речь идет об Ивано-Франковске. Члены комиссии говорят, что в такой пантеон можно было бы перезахоронить и других героев освободительной борьбы.

Через интернет Роман Петрив направил обращение к диаспоре в разных странах. Он отмечает, что инициаторы не хотят не вовлекать ни одну политическую партию, только украинскую диаспору и беспартийных меценатов.

Соответствующее письма направлено также внуку Степана Бандеры.

Сейчас могила Степана Бандеры расположена в Мюнхене, на кладбище Вальдфридгоф.

С идеей перезахоронения выдающихся украинских героев, покоящихся за пределами Украины, выступили и львовяне. В октябре этого года на Лычаковском кладбище перезахоронен прах ведущих деятелей Организации украинских националистов Льва и Дарии Ребет, которые прежде тоже были похоронены в Мюнхене.