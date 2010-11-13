Стецькив: Литвин и коммунисты будут молчать, им некуда деваться

Цена за должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы для одного из лидеров партии «Единый Центр» Виктора БАЛОГИ – создание в областном совете Закарпатья коалиции «Единого Центра» и Партии регионов, а также возможный переход нескольких народных депутатов от этой партии в парламентское большинство.

Об этом заявил в интервью УНИАН народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).

“В.БАЛОГА банально разменял должность для себя лично на такие договоренности... БАЛОГА сделал это абсолютно цинично и примитивно”, – сказал нардеп.

По его словам, для ПР достаточно важно иметь контролируемое большинство “в областном совете Закарпатья, который “регионалы” проиграли “Единому Центру”. Депутат добавил, что Партии регионов нужны такие большинства и в других советах области. “Это для них принципиально”, - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

В то же время он считает, что на работу парламента такие договоренности никак не повлияют, поскольку кроме “балоговских людей есть 260 с копейками депутатов, которые голосуют в парламентском большинстве”.

Также Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что этим назначением фракции Блока Литвина и Компартии “снова обошли, но они будут молчать”, потому что “им некуда деваться”. По его мнению, назначение В.БАЛОГИ и возможное присоединение “балоговских людей” к парламентскому большинству – формальное или просто голосование за законопроекты – ослабило позиции Блока Литвина и коммунистов. “Еще коммунисты могут рыпаться, потому что они хотя бы могут самостоятельно в парламент пройти, а ЛИТВИНА песенка уже спета... И он (Председатель ВР Владимир ЛИТВИН - УНИАН) все будет молча глотать”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.