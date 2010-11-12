Мэр Полтавы и четыре его заместителя отказались от зарплаты

Новый мэр Полтавы Александр МАМАЙ и его заместители откажутся от зарплаты и будут работать за 1 гривню в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАМАЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, все четверо его будущих заместителей являются «самодостаточными людьми» и могут обходиться без зарплаты.

Мэр также заявил, что его первым заместителем будет Вячеслав СТЕЦЕНКО, заместителем по юридическим вопросам - Дмитрий ТРИХНА, по социальным вопросам - Дионисий КАПЛИН. Имя четвертого заместителя А.МАМАЙ пока не называет.

Секретарем Полтавского горсовета станет руководитель городской организации Партии регионов Оксана ДЕРКАЧ.

«Наши зарплаты мы пропорционально распределим между рядовыми работниками горисполкома», - сказал мэр Полтавы.