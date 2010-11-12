Пшонка объясняет, зачем ему кровь Ющенко

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА не видит ничего чрезвычайного в том, что следственная группа инициирует еще раз взятие анализов крови у экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в рамках расследования уголовного дела о его отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Архичрезвычайного чего-то здесь нет, и особенного тоже нет… Если у следователей появились вопросы, и чтобы была установлена истина, а вопросы не появились не из ничего, то кто может лишить их права сделать это», - сказал он, отметив, что лично поддерживает эту инициативу следственной группы и будет поддерживать, поскольку, так же как и следователи, несет ответственность перед законом.

В контексте этого генпрокурор выразил убеждение, что и пострадавшая сторона, и адвокаты заинтересованы в том, чтобы преступление было раскрыто.

«Если есть преступление, нужно подтвердить эту ситуацию и осудить преступника», - сказал В.ПШОНКА, отметив при этом, что В.ЮЩЕНКО по этому вопросу трижды направлялись соответствующие письма, но он почему-то считает, что достаточно тех анализов, которые уже были у него отобраны.

«Что здесь такого, чтобы сделать повторный анализ, чтобы устранить какие-то противоречия?», - задал риторический вопрос генпрокурор.