Евродепутат от Германии видит в Украине угрозу демократии а-ля Путин

Депутат Европарламента Эльмар БРОК (группа народных партий) обещает продолжить борьбу за одобрение резолюции по Украине.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Европарламента от 10 ноября вновь перенести рассмотрение резолюции.

“Мы продолжим борьбу и попробуем еще раз в ноябре”, - сказал депутат.

Говоря о причинах решения Европарламента, депутат, в частности, отметил, что видит их в позиции группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов.

“Социалисты имеют контракт с Партией регионов. Все очень просто. Но нельзя прощать, чтобы проблемы в сфере верховенства права и в проведении выборов не были представлены”, - сказал Э.БРОК.

“Мы хотели бы видеть Украину ближе к ЕС, мы четко сказали, что мы хотели бы видеть быстрое решение вопросов по созданию зоны свободной торговли, по упрощению визового режима и др. Но мы должны четко показать украинской власти, что они пойдут неправильным путем, если они хотят создать демократию “а-ля Путин”, - добавил депутат.

Он также выразил убеждение, что в конце ноября на сессии Европарламента в Страсбурге резолюция будет принята.

Как сообщал УНИАН, по инициативе группы народных партий Европарламента 20 октября в ЕП прошли слушания по ситуации в Украине, а 21 октября депутаты планировали одобрить резолюцию.

Однако по предложению группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов голосование было перенесено на 11 ноября. Причиной стало желание дождаться результатов местных выборов.

10 ноября Европарламент вновь отложил голосование по проекту резолюции, поскольку председатель группы наблюдателей от Европарламента на местных выборах в Украине Павел КОВАЛЬ не подготовил доклад по итогам наблюдений.

После этого депутаты от Европейской народной партии обвинили своих коллег-социалистов в преднамеренном затягивании голосования и в попытках помешать “Европарламенту выступить в поддержку демократии”.

14 октября группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента подписала меморандум о сотрудничестве с Партией регионов.

Европейская народная партия имеет в Украине три «сестринские» партии: “Батькивщина”, “Наша Украина” и Народный Рух Украины.