Янукович призвал «любить свою землю, а не шлепать языком»

11 ноября в конце совещания по вопросам социально-экономического развития Ивано-Франковской области. Президент Украины Виктор Янукович выразил убеждение, что все мы поддерживаем национальную идею. По его словам, «национальная идея - любить свою семью, государство, землю, работать, а не шлепать языком».

Президент призвал политиков к объединению, сообщает ZAXID.net.

Янукович призвал политиков заниматься сегодня тем, что волнует людей. «Политиканство – это отход в прошлое. Он заметил, что встречается со многими политическим лидерами и видит процесс, который отвечает нормальным и демократическим отношениям. Демократия - это конструктивный подход к жизни. Если есть конструктивная программа, ее нужно реализовывать, а государство всегда поможет», – резюмировал Президент.