Ежель таки подал на увольнение своего скандально известного заместителя

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ направил председателю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолию ГРИЦЕНКО письмо, в котором сообщил о намерении уволить своего заместителя Александра ЧЕРПИЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО

По серьезным причинам Служба безопасности Украины так и не предоставила А.ЧЕРПИЦКОМУ соответствующее разрешение, предусмотренное Законом Украины «О государственной тайне», что автоматически делает невозможным пребывание его в занимаемой должности, отметили в пресс-службе.

«Согласно решению министра обороны Украины, на имя премьер-министра Украины направлено представление о рассмотрении на заседании Кабинета министров Украины вопроса об увольнении А.ЧЕРПИЦКОГО с должности в связи с неполучением положительного заключения Службы безопасности Украины относительно предоставления ему допуска к государственной тайне», - говорится в письме.

Как сообщалось, заместителю министра обороны А.ЧЕРПИЦКОМУ было отказано в предоставлении доступа к документам, содержащим государственную тайну.

В частности, для получения подобного допуска необходимо получить соответствующее положительное заключение СБУ, которого А.ЧЕРПИЦКОМУ не предоставили.

Негативное заключение относительно возможности допуска заместителя министра обороны к материалам, содержащим гостайну, было направлено в Минобороны и подписано руководством СБУ. Решение мотивировано тем, что А.ЧЕРПИЦКИЙ не предоставил СБУ исчерпывающей информации относительно своего длительного пребывания за пределами Украины.