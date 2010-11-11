Турчинов рассказал, о чем его спрашивали в Генпрокуратуре

Бывшего первого вице-премьер-министр Украины Александра ТУРЧИНОВА допрашивали в главном следственном управлении по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины в связи с делом о растрате государственных средств бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам после трехчасового допроса в Генпрокуратуре.

Отвечая на вопрос журналистов, не был ли причиной его вызова в Генпрокуратуру допрос в связи с делом Ю.ЛУЦЕНКО, А.ТУРЧИНОВ сказал: «В данном случае – да».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что его вызывали в качестве свидетеля. Во время беседы со следователями он предоставил образцы почерка и подписи. «Я удивлен допросом, потому что властные глашатаи, средства массовой информации, которые транслируют пресс-конференцию представителей власти, рассказывают какие-то мифические истории о 53 миллиардах, которые не по назначению были использованы, и так далее и так далее. Я полдня провел в Генеральной прокуратуре, отвечая на вопрос, касающийся визы моей на письме Министерству внутренних дел относительно какого-то работника МВД», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он отметил, что документ, который он завизировал, касался кадрового дела одного из работников МВД. «Я понимаю, что это (допрос – УНИАН) связано с тем, что сегодня делается в Генеральной прокуратуре в отношении Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он не исключил, что его вызовы в Генпрокуратуру могут быть и в будущем. «Я понимаю, что следователи, которые ведут дело, выполняют приказы. Будут приказы – и они будут дергать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он допустил, что одной из причин его вызова на допрос в Генпрокуратуру является попытка навредить его деятельности в партии «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на самого бывшего министра внутренних дел, который сказал, что 5 ноября его вызывали в Генеральную прокуратуру, где ему было предъявлено постановление о возбуждении дела.

Ряд оппозиционных политсил, в частности, Блок Юлии Тимошенко и возглавляемая ею партия «Батькивщина», заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию и преследованием оппозиционных политиков.