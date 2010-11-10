СНБО соберется, чтобы оценить угрозы для Украины в 2011 году

На следующей неделе состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное оценке угроз для государства, которые потенциально могут иметь место в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

«На следующей неделе состоится заседание СНБО, которое будет посвящено оценке угроз, которые могут возникнуть перед Украиной в 2011 году», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Он уточнил, что во время заседания планируется заслушать доклады руководителей силовых ведомств, а также МЧС и Министерства иностранных дел.

С.ЛЕВОЧКИН также акцентировал внимание на процессе разработки новой Стратегии национальной безопасности.

«Такое поручение есть от Президента. Работа над таким документом ведется. Центральным учреждением, которое ведет эту работу, является Национальный институт стратегических исследований», - сообщил С.ЛЕВОЧКИН, напомнив, что действующая Стратегия нацбезопасности Украины утверждена в 2007 году как подзаконный нормативный акт.

Он подчеркнул, что указанный документ нуждается в обновлении в связи с необходимостью адаптации к новой политической конъюнктуре в мире.