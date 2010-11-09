Ляшко: БЮТ использует людей как пушечное мясо

Народный депутат Олег ЛЯШКО объяснил свое расхождение с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО разницей во взглядах на деятельность оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Чернигове.

"Спрашиваете, почему с ТИМОШЕНКО "горшки побили"? Как в том фильме – "не сошлись характерами". А если серьезно, то у нас разное виденье деятельности оппозиции", - сказал О.ЛЯШКО.

По его мнению, нынешняя деятельность Ю.ТИМОШЕНКО вредит оппозиционному движению, даже загоняет его в маргинальную нишу. "ТИМОШЕНКО не является альтернативой власти, даже подыгрывает ей, дает возможность обвинять себя в неконструктивизме и истеричности", - отметил он.

Кроме того, О.ЛЯШКО подчеркнул, что оппозиция должна критиковать власть, но одновременно предлагать альтернативы, чего нет сейчас. По мнению депутата, БЮТ "использует людей как пушечное мясо": они приходят на акции протеста и при этом рискуют работой, заработной платой, благополучием своих семей.

«Кардинальные у нас расхождения в стратегии и тактике. Для меня главное – интересы страны, а для нее – собственные. В этом основная причина расхождения. Я не хочу быть вместе с ними в дырявой лодке», - сказал О.ЛЯШКО.