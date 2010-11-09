Сегодняшние заявления председателя Политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО относительно принципиальной невозможности сотрудничества с партией «Батьківщина» является свидетельством того, что власть взяла на себя часть задачи по реализации политической технологии «противвсехов», в расчете на быстрое приближение парламентской избирательной кампании.

Об этом заявил директор центра «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ в переданном УНИАН комментарии.

По его словам, во время прошлой президентской кампании Виктор ЮЩЕНКО выступал VIP-агитатором Виктора ЯНУКОВИЧА и выслужил себе право жить на государственной даче.

«В.ЮЩЕНКО своей нескрываемой войной против Юлии ТИМОШЕНКО, против собственной страны, предав своих избирателей, фактически подсадил В.ЯНУКОВИЧА в кресло Президента. Сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО делает то же - вместо борьбы с антиукраинской властью оппонирует «Батьківщине», пытаясь посеять у людей недоверие к оппозиционным силам, которые якобы не могут сотрудничать», - заявил политолог.

В то же время, считает В.ПОЛЯКОВ, заявления В.НАЛИВАЙЧЕНКО о намерении объединить усилия «Нашей Украины» и партии «Свобода» - это реализация нескрываемого плана власти на усиление «удобной оппозиции».

«Партия регионов начала объединение «своих оппозиционных партий», - отметил он.

«Хочу напомнить, с каким вдохновением и самоотдачей нынешний председатель политсовета «Нашей Украины» уничтожал Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах. С таким же вдохновением сейчас реализует выгодную власти технологию «противвсехов» с прицелом на парламентские выборы», - сказал В.ПОЛЯКОВ.